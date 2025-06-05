У Брянській області вразили установки "Іскандер", що готувалися пустити ракети по Києву

Підрозділи ЗСУ разом з СБУ завдали ракетного удару по району зосередження ракетних військ РФ у Брянській області. Одна пускова установка "Іскандер" ліквідована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

За даними Генштабу, підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву. "Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів ЗСУ та СБУ цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.