Зеленский о демилитаризации россиян: уничтожено три "Искандера", есть и новые поражения

Украинские военные на этой неделе уничтожили ключевые позиции врага, в частности три установки "Искандер", которые использовали для обстрелов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклады от министра обороны Украины Рустема Умерова и главкома Александра Сырского. Говорили прежде всего о действиях украинских военных на передовой.

"Есть за что поблагодарить. Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян - именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим громадам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" - это было уничтожение просто убийц", - подчеркнул президент.

Он также напомнил, что украинские бойцы сбили российский военный самолет Су-35. В то же время Зеленский рассказал, что войска ВСУ повредили:

российские военные вертолеты,

военную логистику

аэродромы.

"Это помогает нашей защите - каждое осложнение для России имеет значение для нас", - заверил глава Украины.