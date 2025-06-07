Зеленский о демилитаризации россиян: уничтожено три "Искандера", есть и новые поражения
Украинские военные на этой неделе уничтожили ключевые позиции врага, в частности три установки "Искандер", которые использовали для обстрелов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклады от министра обороны Украины Рустема Умерова и главкома Александра Сырского. Говорили прежде всего о действиях украинских военных на передовой.
"Есть за что поблагодарить. Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян - именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим громадам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" - это было уничтожение просто убийц", - подчеркнул президент.
Он также напомнил, что украинские бойцы сбили российский военный самолет Су-35. В то же время Зеленский рассказал, что войска ВСУ повредили:
- российские военные вертолеты,
- военную логистику
- аэродромы.
"Это помогает нашей защите - каждое осложнение для России имеет значение для нас", - заверил глава Украины.
Ракетные установки "Искандер"
Заметим, что наземные установки "Искандер" - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы.
Они есть в нескольких модификациях и могут быть оснащены баллистическими ракетами или крылатыми ракетами Р-500, что является аналогом "Калибра".
Официально дальность данной установки приравнивается к 500 км, однако, по оценкам НАТО и экспертов, достигает до 700 км и более. Тогда как Искандер-К, с крылатыми ракетами, доходит до 1500-2000 км.
Стоит заметить, что Россия запускает по Украине ракеты "Искандер" из приграничных областей. А из-за высокой скорости и маневрирования ракеты "Искандер" сложны для перехвата.
Напомним, что 1 июня Россия ударила "Искандером" по 239-му полигону в Днепропетровской области. Как отмечали в Сухопутных войсках, в результате атаки погибли 12 человек, еще более 60 ранены.
А уже 5 июня стало известно, что в Брянской области украинские военные поразили установки "Искандер", которые готовились пустить ракеты по Киеву.
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