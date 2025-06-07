ua en ru
Сб, 07 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский о демилитаризации россиян: уничтожено три "Искандера", есть и новые поражения

Украина, Суббота 07 июня 2025 21:09
UA EN RU
Зеленский о демилитаризации россиян: уничтожено три "Искандера", есть и новые поражения Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные на этой неделе уничтожили ключевые позиции врага, в частности три установки "Искандер", которые использовали для обстрелов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклады от министра обороны Украины Рустема Умерова и главкома Александра Сырского. Говорили прежде всего о действиях украинских военных на передовой.

"Есть за что поблагодарить. Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян - именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим громадам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" - это было уничтожение просто убийц", - подчеркнул президент.

Он также напомнил, что украинские бойцы сбили российский военный самолет Су-35. В то же время Зеленский рассказал, что войска ВСУ повредили:

  • российские военные вертолеты,
  • военную логистику
  • аэродромы.

"Это помогает нашей защите - каждое осложнение для России имеет значение для нас", - заверил глава Украины.

Ракетные установки "Искандер"

Заметим, что наземные установки "Искандер" - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы.

Они есть в нескольких модификациях и могут быть оснащены баллистическими ракетами или крылатыми ракетами Р-500, что является аналогом "Калибра".

Официально дальность данной установки приравнивается к 500 км, однако, по оценкам НАТО и экспертов, достигает до 700 км и более. Тогда как Искандер-К, с крылатыми ракетами, доходит до 1500-2000 км.

Стоит заметить, что Россия запускает по Украине ракеты "Искандер" из приграничных областей. А из-за высокой скорости и маневрирования ракеты "Искандер" сложны для перехвата.

Напомним, что 1 июня Россия ударила "Искандером" по 239-му полигону в Днепропетровской области. Как отмечали в Сухопутных войсках, в результате атаки погибли 12 человек, еще более 60 ранены.

А уже 5 июня стало известно, что в Брянской области украинские военные поразили установки "Искандер", которые готовились пустить ракеты по Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам