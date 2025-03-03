Як Росія змінила підхід в ракетних обстрілах: пояснення ГУР

"По-перше, удари стали комбінованими. По-друге, і росіяни, і ми навчилися нормально планувати ураження об'єктів, при цьому витрачаючи меншу кількість ракет, безпілотних літальних систем, для досягнення максимального результату. По-третє, вибираються ті пріоритетні об'єкти, ураження яких буде мати найбільший ефект", - сказав він.

За його словами, до того ж удари не просто комбіновані - вони скоординовані в часі: йдуть ракети, безпілотники, знову ракети. Це перевантажує систему протиповітряної оборони. "Росіяни розуміють, які наші спроможності, де розміщені наші системи протиповітряної оборони, для того, щоб їх обійти", - додав він.

Як зазначив Скібіцький, якщо раніше справді запускалось по 70 ракет, вони всі летіли по одному маршруту: заходили через Луганську область і прямували відразу на Київ. "Зараз ви такої картини вже не побачите. Ракети заходять з будь-якої сторони, літають по території України, оминають всі засоби і райони протиповітряної оборони і намагаються досягнути цілі", - розповів представник ГУР.

Скібіцький повідомив, що зараз все стало значно складніше. "Нам необхідно проводити маневри сил і засобів протиповітряної оборони. По-друге, ми розуміємо, коли росіяни проводять розвідку об'єктів, за якими об'єктами вони спостерігають. Після удару вони відразу проводять дорозвідку і в короткий термін повторно наносять удари. Це, по суті, добивання тих об'єктів, які вони не вразили за перші і другі удари", - сказав він.

Представник ГУР нагадав, що коли раніше росіяни наносили удари 70 ракетами, ефективність не завжди була високою. "Наша система протиповітряної оборони дуже добре працювала, коли мала достатню кількість зенітних ракет. Крім того, повторюсь, це були прості прямолінійні удари. Зараз це зовсім інше", - додав він.

"Плюс, якщо тоді вони могли застосувати 20-30 безпілотних літальних апаратів в одному ударі, то зараз це 150. Такий підхід противника потребує зовсім іншої уваги системи протиповітряної оборони і це зовсім інше навантаження на систему. Раніше вони запускали безпілотники пізно ввечері і вони долітали до ранку. А зараз вони можуть запускати безпілотники, починаючи з ранку. Останні тенденції - це запуск безпілотників ввечері, які починають досягати цілі на нашій території, починаючи з 23-ї години і до самого ранку. Тобто це вже йде безперервно, що підвищує рівень існуючої загрози", - пояснив Скібіцький.