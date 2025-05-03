Зеленський дав доручення щодо балістики, а громадяни Того потрапили в полон ЗСУ: новини за 2 травня

Президент України Володимир Зеленський доручив максимально прискорити створення балістики. Тим часом українські захисники взяли в полон громадян Того, які воювали на боці Росії.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 2 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

Зеленський доручив максимально прискорити створення балістики

Президент України Володимир Зеленський вчора провів Ставку верховного головнокомандувача. Там, зокрема, обговорювали створення української балістики.

За словами президента, на Ставці були доповіді про забезпечення українських бригад і комплектацію підрозділів. Також було детально порушено питання української ракетної програми.

"Завдання - максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність - це чітка й ефективна гарантія безпеки для України", - додав Зеленський.

Громадяни Того потрапили в полон ЗСУ

Українські захисники взяли в полон громадян Того, які воювали на боці Росії. Серед них - молоді хлопці, яких росіяни заманили обманом.

"Влада Того нещодавно отримала повідомлення про випадки захоплення і затримання громадян Того Збройними силами України. Це сталося під час їхньої участі у військових діях на боці російських збройних сил у рамках поточного конфлікту", - йдеться в повідомленні МЗС України.

У відомстві додали, що більшість із тих тоголезців, які потрапили в полон, поїхали в Росію за програмами стипендій, які пропонували російські структури.

Шмигаль: угода про надра забезпечить Україні американські ППО

Угода зі США про надра допоможе захистити Україну зараз і створити довгострокове партнерство з найбільшою економікою світу в майбутньому.

"Для України важливо не просто завершити цю війну, а досягти справедливого миру, який наступить після цього. Це означає масштабне відновлення за принципом "краще, ніж було". Це означає членство в ЄС", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він також зауважив, що підписання угоди є найкращою гарантією нашої безпеки. Адже її підписано з країною, яка має сильну економіку.

За його словами, наразі важливо продовжити юридично-дипломатичну роботу та підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США.

"Але важливо й інше: ця угода дозволить нам краще захищати країну тут і зараз. Краще захищати наше небо - завдяки американським системам ППО. Краще захищати нашу землю - завдяки сучасному озброєнню", - заявив прем'єр.

В Одесі на Куликовому полі чоловік з ножами поранив чотирьох поліцейських

В Одесі на Куликовому полі невідомий чоловік з ножем напав на працівників поліції.

За даними джерел, працівники поліції у п'ятницю, 2 травня, забезпечували порядок на Куликовому полі. Там до них підійшов чоловік із ножами та скоїв напад. Четверо правоохоронців було поранено.

Інші правоохоронці знешкодили нападника застосувавши вогнепальну зброю. Його госпіталізували, тих кого він поранив, теж госпіталізували.

У поліції уточнили, що чоловік з двома ножами накинувся на правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку, спричинивши їм ножові поранення.

"З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника. Нападника з пораненнями госпіталізовано", - сказано у повідомленні.

Підозрюваній у замаху на Стерненка обрали запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід жінці, яку підозрюють у нападі на волонтера Сергія Стерненка, у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 29 червня.

Його обрали в межах підозри про замах на вбивство. Також затриманій висунули підозру в державній зраді.

Суд зобов'язав забезпечити фігурантці медичну допомогу з проведення гемодіалізу тричі на тиждень. Підозрювана не працює та має інвалідність 1 групи.

Дрони атакували аеродроми в Криму

У ніч на 2 травня дрони атакували кілька аеродромів у Криму. Зокрема, було завдано удару по аеродрому "Кача".

У Telegram-каналі ASTRA писали, що в тимчасово окупованому Криму, в районі аеродрому Кача і селища Кутове, після атаки дронів спостерігалося збільшення активності пожеж.

Так, місцеві жителі також писали в чатах, що чули вибухи біля винзаводу "Інкерман", який розташований приблизно за 2 км від аеродрому "Кача".

Також ASTRA звернула увагу, що пожежа спостерігалася в районі Бахчисарайського комбінату "Будіндустрія" - це одне з найбільших підприємств із виробництва будівельних матеріалів.

За словами гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва, нічна атака дронів на окуповане місто стала наймасовішою цього року.

Удар РФ по Харкову

Російська армія ввечері 2 травня дронами атакувала місто Харків. У місті зафіксовано 17 прильотів у різних локаціях. Пошкоджено багатоквартирний будинок, багато постраждалих.

Детальніше про ворожу атаку по Харкову - у матеріалі РБК-Україна.