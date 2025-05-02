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Підозрюваній у замаху на Стерненка обрали запобіжний захід

Київ, П'ятниця 02 травня 2025 14:50
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Підозрюваній у замаху на Стерненка обрали запобіжний захід Фото: підозрюваній у нападі на Сергія Стерненка обрали запобіжний захід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Юрченко

Суд у Києві обрав запобіжний захід жінці, яку підозрюють у нападі на волонтера Сергія Стерненка. Затриману помістили під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 29 червня. Його обрали в межах підозри про замах на вбивство. Також затриманій висунули підозру в державній зраді.

Суд зобов'язав забезпечити фігурантці медичну допомогу з проведення гемодіалізу тричі на тиждень. Підозрювана не працює та має інвалідність 1 групи.

Прокурор просив у суду призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави, а адвокат наполягав на домашньому арешті.

Під час засідання адвокат підозрюваної заявив, що жінка визнає свою провину, а також те, що працювала на ФСБ. Вона буде працювати зі слідством.

Адвокат підозрюваної розповів, що жінка довіряла куратору російської спецслужби, з яким співпрацювала. За його словами, вона не знала Сергія Стерненка і її нібито переконали, що він працює на ФСБ і причетний до ударів по Києву.

Сторона захисту також повідомила, що підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до замаху. Скільки пострілів зробила, вона не памʼятає.

У залі суду підозрювана зазначила, що не перебуває на обліку через психічні захворювання. Вона також розповіла, що має хворі нирки. За її словами, їй пообіцяли пересадку нирок.

Фото: суд у Києві обрав запобіжний захід підозрюваній у нападі на Стерненка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Напад на Сергія Стерненка

Напередодні, 1 травня, волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах. Нападницю затримали, а волонтера прооперували.

Як розповів Стерненко, куля пройшла навиліт, загрози його життю немає.

Нападниці оголосили підозру відразу за двома статтями ККУ - державна зрада на замах на вбивство.

Пізніше СБУ уточнила, що затримана - 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у Києві. Російські спецслужби завербували її наприкінці 2024 року. За наказом куратора вона переїхала до Києва та поселилися у ЖК, де мешкає Стерненко.

Жінка стежила за волонтером з середини квітня. Під час нападу вона здійснила кілька пострілів, одна з куль потрапила у стегно.

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Сергій Стерненко Суд Запобіжний захід
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