Зеленський доручив максимально прискорити створення балістики: "Це ефективна гарантія"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.

" Завдання - максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність - це чітка й ефективна гарантія безпеки для України ", - додав Зеленський.

За словами президента, на Ставці були доповіді про забезпечення українських бригад і комплектацію підрозділів. Також було детально порушено питання української ракетної програми.

Українська балістика

Нагадаємо, у серпні минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна провела позитивні випробування першої балістичної ракети власного виробництва.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що її радіус дії може становити до 700 кілометрів.

При цьому радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін нещодавно зазначав, що українська балістика виробляється серійно.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, Україна застосовує таке озброєння щомісяця.

Більш детально про те, куди може дістати українська балістика, - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.