Шмигаль: угода про надра забезпечить Україні американські ППО
Угода зі США про надра допоможе захистити Україну зараз і створити довгострокове партнерство з найбільшою економікою світу в майбутньому.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.
"Для України важливо не просто завершити цю війну, а досягти справедливого миру, який наступить після цього. Це означає масштабне відновлення за принципом "краще, ніж було". Це означає членство в ЄС", - сказав Шмигаль.
Він також зауважив, що підписання угоди є найкращою гарантією нашої безпеки. Адже її підписано з країною, яка має сильну економіку.
За його словами, наразі важливо продовжити юридично-дипломатичну роботу та підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США.
"Але важливо й інше: ця угода дозволить нам краще захищати країну тут і зараз. Краще захищати наше небо - завдяки американським системам ППО. Краще захищати нашу землю - завдяки сучасному озброєнню", - заявив прем'єр.
На його думку, ця угода - це "сигнал" кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати.
Угода України і США про надра
Нагадаємо, що в ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра, яка передбачає економічне партнерство між країнами. У рамках цієї угоди США отримають доступ до українських природних ресурсів, а прибутки будуть спрямовані до спільного Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
Згідно з текстом документа, угода охоплює 57 видів мінералів. Вона буде діяти доти, поки обидві сторони не вирішать припинити співпрацю.
Наразі угода з США потребує ратифікації у Верховній Раді. За даними джерел РБК-Україна, парламент планує ратифікувати документ наступного тижня - 8 травня.
Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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