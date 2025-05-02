Шмигаль: угода про надра забезпечить Україні американські ППО

Угода зі США про надра допоможе захистити Україну зараз і створити довгострокове партнерство з найбільшою економікою світу в майбутньому.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"Для України важливо не просто завершити цю війну, а досягти справедливого миру, який наступить після цього. Це означає масштабне відновлення за принципом "краще, ніж було". Це означає членство в ЄС", - сказав Шмигаль.

Він також зауважив, що підписання угоди є найкращою гарантією нашої безпеки. Адже її підписано з країною, яка має сильну економіку.

За його словами, наразі важливо продовжити юридично-дипломатичну роботу та підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США.

"Але важливо й інше: ця угода дозволить нам краще захищати країну тут і зараз. Краще захищати наше небо - завдяки американським системам ППО. Краще захищати нашу землю - завдяки сучасному озброєнню", - заявив прем'єр.

На його думку, ця угода - це "сигнал" кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати.