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Шмигаль: угода про надра забезпечить Україні американські ППО

П'ятниця 02 травня 2025 18:00
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Шмигаль: угода про надра забезпечить Україні американські ППО Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Угода зі США про надра допоможе захистити Україну зараз і створити довгострокове партнерство з найбільшою економікою світу в майбутньому.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"Для України важливо не просто завершити цю війну, а досягти справедливого миру, який наступить після цього. Це означає масштабне відновлення за принципом "краще, ніж було". Це означає членство в ЄС", - сказав Шмигаль.

Він також зауважив, що підписання угоди є найкращою гарантією нашої безпеки. Адже її підписано з країною, яка має сильну економіку.

За його словами, наразі важливо продовжити юридично-дипломатичну роботу та підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США.

"Але важливо й інше: ця угода дозволить нам краще захищати країну тут і зараз. Краще захищати наше небо - завдяки американським системам ППО. Краще захищати нашу землю - завдяки сучасному озброєнню", - заявив прем'єр.

На його думку, ця угода - це "сигнал" кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати.

Угода України і США про надра

Нагадаємо, що в ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра, яка передбачає економічне партнерство між країнами. У рамках цієї угоди США отримають доступ до українських природних ресурсів, а прибутки будуть спрямовані до спільного Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Згідно з текстом документа, угода охоплює 57 видів мінералів. Вона буде діяти доти, поки обидві сторони не вирішать припинити співпрацю.

Наразі угода з США потребує ратифікації у Верховній Раді. За даними джерел РБК-Україна, парламент планує ратифікувати документ наступного тижня - 8 травня.

Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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