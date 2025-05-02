Ще йдуть "Шахеди": Харків під масованою атакою, лунають вибухи
Ввечері п'ятниці, 2 травня, українське місто Харків опинилось під атакою російських безпілотників типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
"Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні - на Харків ще йдуть "Шахеди", - повідомив Терехов.
Станом на 21:40 інформації про постраждалих та руйнування не надходило.
Оновлено о 21:50.
За даними Терехова, зафіксовано влучання ворожих дронів у двох районах міста. Інформація перевіряється.
"Харків під масованою атакою "Шахедів" - будьте обережні, перейдіть в укриття", - написав він.
Водночас моніторингові канали повідомляють, що у місті вже пролунало понад 10 вибухів.
Зауважимо, що за даними Повітряних сил, російська армія сьогодні ввечері запустила декілька груп ударних дронів з різних напрямків.
Обстріли Харкова
Нагадаємо, нещодавно російська армія здійснила масований дроновий удар по Харкову. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 47 осіб, серед яких були двоє дітей і вагітна жінка.
Також повідомлялося, що в результаті атаки дронів були пошкоджені 14 приватних і три багатоквартирних будинки, а також цивільне підприємство і дві міські лікарні.
У ніч на 1 травня російські війська знову обстріляли Харків. Зафіксовано влучання дрона противника в автозаправну станцію, що призвело до виникнення пожежі.
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