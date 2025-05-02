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Ще йдуть "Шахеди": Харків під масованою атакою, лунають вибухи

П'ятниця 02 травня 2025 21:43
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Ще йдуть "Шахеди": Харків під масованою атакою, лунають вибухи Ілюстративне фото: Харків атакували російські дрони "Молнія" 1 травня (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Ввечері п'ятниці, 2 травня, українське місто Харків опинилось під атакою російських безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні - на Харків ще йдуть "Шахеди", - повідомив Терехов.

Станом на 21:40 інформації про постраждалих та руйнування не надходило.

Оновлено о 21:50.

За даними Терехова, зафіксовано влучання ворожих дронів у двох районах міста. Інформація перевіряється.

"Харків під масованою атакою "Шахедів" - будьте обережні, перейдіть в укриття", - написав він.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що у місті вже пролунало понад 10 вибухів.

Зауважимо, що за даними Повітряних сил, російська армія сьогодні ввечері запустила декілька груп ударних дронів з різних напрямків.

Ще йдуть &quot;Шахеди&quot;: Харків під масованою атакою, лунають вибухи

Обстріли Харкова

Нагадаємо, нещодавно російська армія здійснила масований дроновий удар по Харкову. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 47 осіб, серед яких були двоє дітей і вагітна жінка.

Також повідомлялося, що в результаті атаки дронів були пошкоджені 14 приватних і три багатоквартирних будинки, а також цивільне підприємство і дві міські лікарні.

У ніч на 1 травня російські війська знову обстріляли Харків. Зафіксовано влучання дрона противника в автозаправну станцію, що призвело до виникнення пожежі.

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Харків Війна в Україні Атака дронів
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