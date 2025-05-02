Ще йдуть "Шахеди": Харків під масованою атакою, лунають вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні - на Харків ще йдуть "Шахеди", - повідомив Терехов.

Станом на 21:40 інформації про постраждалих та руйнування не надходило.

Оновлено о 21:50.

За даними Терехова, зафіксовано влучання ворожих дронів у двох районах міста. Інформація перевіряється.

"Харків під масованою атакою "Шахедів" - будьте обережні, перейдіть в укриття", - написав він.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що у місті вже пролунало понад 10 вибухів.

Зауважимо, що за даними Повітряних сил, російська армія сьогодні ввечері запустила декілька груп ударних дронів з різних напрямків.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, нещодавно російська армія здійснила масований дроновий удар по Харкову. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 47 осіб, серед яких були двоє дітей і вагітна жінка.

Також повідомлялося, що в результаті атаки дронів були пошкоджені 14 приватних і три багатоквартирних будинки, а також цивільне підприємство і дві міські лікарні.

У ніч на 1 травня російські війська знову обстріляли Харків. Зафіксовано влучання дрона противника в автозаправну станцію, що призвело до виникнення пожежі.