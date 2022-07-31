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Зеленский дал неутешительный прогноз по объему урожая

Новина українською →
Киев, Воскресенье 31 июля 2022 14:09
Зеленский дал неутешительный прогноз по объему урожая Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за полномасштабного российского вторжения урожай в Украине в этом году оказался под угрозой. Он может быть вдвое меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского.

"Украинский урожай в этом году под угрозой быть вдвое меньше. Наша главная цель - предотвратить мировой продовольственный кризис, вызванный российским вторжением", - написал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что власть находит альтернативные пути отправки зерна и призвал просмотреть опубликованное в своем посте видео.

Напомним, по оценкам экспертов, из-за войны урожай зерновых в Украине сократится примерно на треть, а компания "УкрАгроКонсалт" прогнозировала, что наша страна в этом году потеряет четверть площадей к уборке зерновых, а урожай снизится примерно до 55 млн тонн.

Между тем сегодня в Турции сообщили, что первый караван с украинским зерном прибудет в порт Стамбула 3 августа, а выйти в море первое судно может уже завтра.

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Владимир Зеленский
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