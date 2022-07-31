ua ru
Вс, 31 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Турции назвали возможную дату отправки первого судна с украинским зерном

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 31 июля 2022 12:29
В Турции назвали возможную дату отправки первого судна с украинским зерном Фото: в Турции считают, что первое судно с украинским зерном отправится 1 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Первое судно с украинским зерном может выйти в море уже завтра, 1 августа. Однако переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина со ссылкой TRT Haber.

"Переговоры продолжаются. Вполне вероятно, что первое судно отправится завтра утром", - сказал он.

Зерновое соглашение

Напомним, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины.

При этом уже на следующий день Россия выпустила ракеты по порту Одессы, где находилось зерно для экспорта.

Как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, экспорт украинского зерна может стартовать уже в скором времени.

Сегодня в Турции сообщили, что первый караван с украинским зерном прибудет в порт Стамбула 3 августа. Планируется, что продовольствие отправится в Сомали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Украина
NEWS
Антибиотики по рецепту, тарифы, учеба и курс доллара: как Украина будет жить в августе
Антибиотики по рецепту, тарифы, учеба и курс доллара: как Украина будет жить в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника