В Турции назвали возможную дату отправки первого судна с украинским зерном

Первое судно с украинским зерном может выйти в море уже завтра, 1 августа. Однако переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина со ссылкой TRT Haber .

"Переговоры продолжаются. Вполне вероятно, что первое судно отправится завтра утром", - сказал он.

Зерновое соглашение

Напомним, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины.

При этом уже на следующий день Россия выпустила ракеты по порту Одессы, где находилось зерно для экспорта.

Как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, экспорт украинского зерна может стартовать уже в скором времени.

Сегодня в Турции сообщили, что первый караван с украинским зерном прибудет в порт Стамбула 3 августа. Планируется, что продовольствие отправится в Сомали.