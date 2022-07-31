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Зеленський дав невтішний прогноз щодо обсягу врожаю

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Київ, Неділя 31 липня 2022 14:09
Зеленський дав невтішний прогноз щодо обсягу врожаю Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Через повномасштабне російське вторгнення урожай в Україні цього року опинився під загрозою. Він може бути вдвічі меншим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Володимира Зеленського.

"Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - написав Зеленський.

Також глава держави наголосив, що влада знаходить альтернативні шляхи відправки зерна та закликав переглянути опубліковане у своєму пості відео.

Нагадаємо, за оцінками експертів, через війну врожай зернових в Україні скоротиться приблизно на третину, а компанія "УкрАгроКонсалт" прогнозувала, що наша країна цього року втратить чверть площ до збирання зернових, а врожай знизиться на приблизно до 55 млн тонн.

Тим часом сьогодні в Туреччині повідомили, що перший караван з українським зерном прибуде в порт Стамбула 3 серпня, а вийти в море перше судно може вже завтра.

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Володимир Зеленський
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