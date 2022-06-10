Потеря площадей и снижение урожайности: что будет с зерном в Украине в этом году

Потеря 25% площадей

"Потери посевных площадей где-то 10-12%. Но это посевных. Потому что у нас было посеяно озимой пшеницы лишь немногим меньше, чем в прошлом году, когда были рекордные площади. И озимого ячменя где-то на 10% меньше. То есть цифры озимых зерновых можно сравнивать с прошлогодними", - сказала она.

По ее словам, потери будут за счет разницы между посевными и уборочными площадями. "Таких больших потерь у нас не было никогда. Были за счет погодных условий. А сейчас у нас только пшеницы могут быть потери до 2 млн гектаров площадей", - сообщила эксперт.

По ее словам, сейчас в южных и восточных областях будет разница между посевными площадями и уборочными площадями. Они пострадали в результате российского вторжения, по ним отсутствует какая-либо отчетность. Что там будет к сбору - неизвестно. Поэтому трудно прогнозировать, что из них будет получено.

"Сейчас вся прогнозная статистика опирается на то, что к сбору будет на 25% меньше площадей, чем в прошлом году", - сказала она.

Падение урожайности

Некоторые потери будут и по урожайности. Хотя сейчас сообщается, что фермеры имеют достаточно ресурсов для работы, урожайность будет ниже, чем трендовая. Но в целом по зерновым можно будет собрать где-то 4,7 тонны с гектара, сказала Малышко, отметив, что это достаточно хорошие цифры. (По данным Госстата, в 2021 году средняя урожайность составила 5,4 тонны с гектара, - ред.)

Уменьшение урожая на 35%

Малышко сообщила, что "УкрАгроКонсалт" прогнозирует урожай зерновых в 2022 году на уровне 55 млн тонн, что на 30 млн тонн меньше, чем рекорд 2021 года-85,7 млн тонн.

"Перспективы урожая довольно неплохие. По прогнозам нашей компании пшеницы будет собрано около 20 млн тонн против 32,2 в прошлом году. По ячменю где-то 5,8 - 5,9 млн тонн, в прошлом году было 9,4 млн тонн", - сказала она.