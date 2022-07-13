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Урожай зерна-2022: сколько Украина потеряет из-за войны

Новина українською →
Украина, Среда 13 июля 2022 15:43
Урожай зерна-2022: сколько Украина потеряет из-за войны Фото: Украина потеряет треть урожая (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Через войну урожай зерновых в Украине сократится примерно на треть. Последние события подтверждают ожидания.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Елизавета Малышко, ведущий эксперт компании "УкрАгроКонсалт".

"Оценка остается на уровне 53-55 млн тонн зерновых и 16-17 млн тонн масличных культур. Сейчас уже началась уборка ранних зерновых культур, и текущие результаты подтверждают наши предыдущие прогнозы", - сказала она.

По ее словам, на юге есть некоторые проблемы с щуплостью зерна, но в целом качество и количество зерна вполне удовлетворительное.

"Подтверждается также наше предположение относительно значительной разницы между посевными площадями и площадями к уборке. К сожалению, сухие созревшие поля и пожнивные остатки легко вспыхивают от артобстрелов, что наносит серьезный ущерб аграриям", - рассказала Малышко.

Как отметила эксперт, самая большая составляющая украинского зерна - кукуруза, входит в одну из критических фаз - цветения. Для формирования хорошей урожайности сейчас нужны умеренные температуры и влага.

"И мы видим, что погода пока вполне соответствует этим потребностям. Поэтому ожидания остаются относительно оптимистичными. С другой стороны возвращение жары в ближайшее время, что мы видим в некоторых прогнозах, может несколько снизить потенциал урожайности в будущем, поэтому внимательно наблюдаем за развитием событий", - добавила эксперт компании "УкрАгроКонсалт".

Напомним, ранее компания "УкрАгроКонсалт" прогнозировала, что из-за войны урожай зерна сократится примерно на треть - до 55 млн тонн.

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