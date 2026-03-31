UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський: чітка дата вступу України до ЄС - це гарантія поразки Росії

18:41 31.03.2026 Вт
2 хв
Президент України пояснив, чому РФ намагається зірвати членство України в Євросоюзі
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Росія намагається перешкодити вступу України до Євросоюзу, оскільки це гарантія безпеки для всієї Європи. Тому країнам-членам блоку необхідно визначити чітку дату для українського членства.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до європейських міністрів.

Читайте також: 2027 рік під загрозою. Що заважає вступу України до ЄС і чого чекає Брюссель

Голова держави наголосив, що на Близькому Сході та в Перській затоці всі сприймають Україну як частину Європи. І внесок України в глобальну стабільність розглядають як внесок Європи.

"Тоді чому в деяких ключових питаннях Україна все ще обмежена як частина Європи? Членство України в ЄС - це гарантія безпеки: для нас і Європи. Наш потенціал - людський, технологічний, військовий - це потенціал Європи", - звернув увагу Зеленський.

За його словами, саме тому Росія намагається різними методами зупинити вступ України до ЄС. Своєю чергою Київ уже готовий до відкриття кластерів у переговорах про членство в Євросоюзі.

"Ключ до зупинки зусиль Росії - це встановлення чіткої дати вступу України. Чітка дата - це гарантія того, що Росія зазнає поразки, а ми доб'ємося успіху. Будь ласка, давайте зробимо це", - сказав він європейським міністрам.

Дата вступу України до ЄС

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що українська влада зробить усе, щоб країна була готова до вступу в Євросоюз до 2027 року.

Водночас Київ закликав Брюссель визначити 1 січня 2027 року як дату вступу України до ЄС.

Ще минулого тижня єврокомісар з питань розширення Марта Кос сказала, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим.

За її словами, процес членства залежить від двох конкретних речей - досягнення миру та проведення реформ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзРосійська ФедераціяВступ в ЄСВійна в Україні