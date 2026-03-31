RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский: четкая дата вступления Украины в ЕС - это гарантия поражения России

18:41 31.03.2026 Вт
2 мин
Президент Украины объяснил, почему РФ пытается сорвать членство Украины в Евросоюзе
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Россия пытается помешать вступлению Украины в Евросоюз, поскольку это гарантия безопасности для всей Европы. Поэтому странам-членам блока необходимо определить четкую дату для украинского членства.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к европейским министрам.

Читайте также: 2027 год под угрозой. Что мешает вступлению Украины в ЕС и чего ждет Брюссель

Глава государства подчеркнул, что на Ближнем Востоке и в Персидском заливе все воспринимают Украину как часть Европы. И взнос Украины в глобальную стабильность рассматривают как взнос Европы.

"Тогда почему в некоторых ключевых вопросах Украина все еще ограничена как часть Европы? Членство Украины в ЕС - это гарантия безопасности: для нас и Европы. Наш потенциал - человеческий, технологический, военный - это потенциал Европы", - обратил внимание Зеленский.

По его словам, именно поэтому Россия пытается разными методами остановить вступление Украины в ЕС. В свою очередь Киев уже готов к открытию кластеров в переговорах о членстве в Евросоюзе.

"Ключ к остановке усилий России - это установление четкой даты вступления Украины. Четкая дата - это гарантия того, что Россия потерпит поражение, а мы добьемся успеха. Пожалуйста, давайте сделаем это", - сказал он европейским министрам.

Дата вступления Украины в ЕС

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинские власти сделают все, чтобы страна была готова ко вступлению в Евросоюз до 2027 года.

При этом Киев призывал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.

Еще на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года является невозможным.

По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
