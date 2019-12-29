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Зеленский о численности удерживаемых: это вопросы других будущих обменов

Новости » Общество     29.12.2019 - 22:28
Зеленский о численности удерживаемых: это вопросы других будущих обменов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, численности их людей у нас - это вопрос других будущих обменов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численности их людей у нас - это вопрос других будущих обменов. Об этом он сказал журналистам в Борисполе.

"Я о численности людей не буду говорить, а о численности их людей у нас - это вопрос других будущих обменов", - сказал Зеленский.

Всего освободили 82 человека. По его словам, что 76 человек сейчас на контролируемой территории Украины, на оккупированных территориях остались шесть человек человек, у которых там семьи.

Он также сообщил, что есть неподтвержденные украинцы, которые находиться в плену боевиков, в РФ и в оккупированном Крыму.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 76".

После этого представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что состоялся обмен пленными между Киевом и "ЛДНР" - это шаг к дальнейшей имплементации минских соглашений.

Также глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласование формулы "всех на всех" продолжится на следующей нормандской встрече. Он заявил, что договоренности "нормандской четверки" выполняются.

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