Зеленський про чисельність утримуваних: це питання інших майбутніх обмінів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, чисельності їх людей у нас - це питання інших майбутніх обмінів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельності їх людей у ​​нас - це питання інших майбутніх обмінів. Про це він сказав журналістам в Борисполі.

"Я про чисельність людей не буду говорити, а про чисельність їх людей у ​​нас - це питання інших майбутніх обмінів", - сказав Зеленський.

Всього звільнили 82 особи. За його словами, що 76 осіб зараз на контрольованій території України, на окупованих територіях залишилися шестеро людей людина, у яких там сім'ї.

Він також повідомив, що є непідтверджені українці, які перебувати в полоні бойовиків, в РФ і в окупованому Криму.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".

Після цього представник Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив, що відбувся обмін полоненими між Києвом і "ЛДНР" - це крок до подальшої імплементації мінських угод.

Також глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що узгодження формули "всіх на всіх" продовжиться на наступній нормандській зустрічі. Він заявив, що домовленості "нормандської четвірки" виконуються.