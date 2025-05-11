Зеленський: чекатиму на Путіна у четвер в Туреччині особисто

Переговори про перемир'я

Нагадаємо, що вчора, 10 травня, до Києва прибула низка лідерів європейських країн. Спочатку вони провели зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, а після - зателефонували американському лідеру Дональду Трампу.

В ході розмови стало зрозуміло, що Україна та всі її союзники готові до повного безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Пізніше Зеленський заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня.

Проте у ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію припинення вогню з 12 травня та натомість запропонував продовжити переговори розпочаті 2022 року, в Стамбулі після 15 травня,

Детальніше дізнатись про що говорили Україна та РФ у Стамбулі у 2022 році, можна у матеріалі РБК-Україна.

Після такої заяви спецпредставник Трампа Кіт Келлог своєю чергою наголосив, що спочатку має бути безумовне 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, а вже під час нього можливий перехід до мирних переговорів.

А вже за кілька годин сам Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині, заявивши, що це шанс перевірити, чи можливо взагалі досягти домовленості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.