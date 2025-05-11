Зеленский: буду ждать Путина в четверг в Турции лично

Переговоры о перемирии

Напомним, что вчера, 10 мая, в Киев прибыл ряд лидеров европейских стран. Сначала они провели встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а после - позвонили американскому лидеру Дональду Трампу.

В ходе разговора стало понятно, что Украина и все ее союзники готовы к полному безусловному прекращению огня минимум на 30 дней.

Позже Зеленский заявил, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая.

Однако в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг предложение прекращения огня с 12 мая и взамен предложил продолжить переговоры, начатые в 2022 году, в Стамбуле после 15 мая,

Подробнее узнать о чем говорили Украина и РФ в Стамбуле в 2022 году, можно в материале РБК-Украина.

После такого заявления спецпредставитель Трампа Кит Келлог в свою очередь подчеркнул, что сначала должно быть безусловное 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, а уже во время него возможен переход к мирным переговорам.

А уже через несколько часов сам Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, заявив, что это шанс проверить, возможно ли вообще достичь договоренности.

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