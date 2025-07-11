Зеленський чекає на звіти по домовленостях з партнерами та пообіцяв "кадрові висновки"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від членів уряду звіти щодо усіх домовленостей, які було укладено із партнерами. Також він пообіцяв "кадрові наслідки", якщо чогось не буде виконано.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент сказав під час вечірнього звернення.

"Я очікую детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з нашими партнерами, по кожному результату, який ми очікували: що досягнуто і що досі на виконанні. Висновки будуть – персональні кадрові висновки", - пообіцяв президент.

Нагадаємо, що Зеленський ввечері 11 липня повідомив, що за його даними, постачання озброєння з США повністю відновлено. Таким чином, багатоденна пауза у постачаннях завершена.

Також під час зустрічі у Римі з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем Зеленський обговорював постачання зброї та антиросійські санкції. Паралельно Україна домовляється з європейськими партнерами про ширший спектр систем ППО.

З іншого боку, за лінією кадрових перестановок готується приблизно 20 указів про призначення та звільнення послів України в різних державах. Зокрема, послом в США може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров - його називають серед головних кандидатів на посольське крісло. Його призначення цілком ймовірно запустить процес перезавантаження Кабінету міністрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.