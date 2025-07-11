Зеленский ожидает отчетов от чиновников и пообещал изменения в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от членов правительства отчеты по всем договоренностям, которые были заключены с партнерами. Также он пообещал "кадровые последствия", если что-то не будет выполнено.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент сказал во время вечернего обращения.

"Я ожидаю детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с нашими партнерами, по каждому результату, который мы ожидали: что достигнуто и что до сих пор на выполнении. Выводы будут - персональные кадровые выводы", - пообещал президент.

Напомним, что Зеленский вечером 11 июля сообщил, что по его данным, поставки вооружения из США полностью восстановлены. Таким образом, многодневная пауза в поставках завершена.

Также во время встречи в Риме с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем Зеленский обсуждал поставки оружия и антироссийские санкции. Параллельно Украина договаривается с европейскими партнерами о более широком спектре систем ПВО.

С другой стороны, по линии кадровых перестановок готовится примерно 20 указов о назначении и увольнении послов Украины в разных государствах. В частности, послом в США может стать действующий министр обороны Рустем Умеров - его называют среди главных кандидатов на посольское кресло. Его назначение вполне вероятно запустит процесс перезагрузки Кабинета министров.

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