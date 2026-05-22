Зеленский ждет "обновления" от США по мирным переговорам
Президент Владимир Зеленский поговорил с лидерами Великобритании, Франции и Германии. В конце недели возможно "обновление" относительно готовности США к переговорам с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкойна видеообращение главы государства.
Разговор в формате Е3 президент провел вечером 22 мая и рассказал о нем в видеообращении.
"Говорили с нашими европейскими друзьями: Великобритания, Франция, Германия, формат Е3. На конец недели может быть обновление по готовности американцев", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что многое зависит от развития ситуации вокруг Ирана, на которой сейчас сфокусирована американская сторона. По его словам, главный приоритет Украины - активизировать дипломатию ради скорейшего завершения войны.
Зеленский подчеркнул, что Киев последовательно настаивает на присутствии Европы в переговорном процессе, и европейский голос будет учтен.
"Вопрос - как именно мы вместе приведем ситуацию к миру, который будет надежным, который будет достойным", - отметил он.
Глава государства проинформировал лидеров трех стран о ситуации в Украине и поблагодарил за высокую оценку позиций и достижений украинских военных. Он также добавил, что ожидает ответа от США относительно возможных форматов и графика встреч.
Напомним, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией сейчас находятся "на паузе".
Как заявил на встрече министров иностранных дел НАТО в Швеции госсекретарь США Марко Рубио, переговоры пока не дали результатов, однако Вашингтон готов к новым встречам, если они будут продуктивными.
Он также отверг слухи о давлении США на Киев. Ранее в обращении 20 мая Зеленский сообщал о надежде вернуться к трехсторонним переговорам с участием Европы, а впоследствии предложил восстановить для мирных переговоров формат Е3.