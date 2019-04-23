Зеленский бросил вызов Путину, - евродепутат

Депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер прокомментировал выборы президента Украины и заявил, что кандидат, который набрал больше голосов, Владимир Зеленский бросил вызов постсоветским структурам и особенно президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Галер заявил в интервью DW.

Евродепутат отметил, что абсолютно естественно, что Зеленский стремится продолжить диалог и преследует те же цели, а именно - завершение оккупации как на Донбассе, так и в Крыму.

"Но в Москве, конечно, хотят сначала присмотреться к нему, какие именно другие акценты он расставит. Думаю, что при этом его конечная цель останется неизменной. Но вместе с западными партнерами следует продолжить диалог с Москвой, поскольку проблемы и в дальнейшем остаются связанными с Москвой. И поэтому для того, чтобы Москва изменила свою политику, нужно с ней говорить", - отметил он.

В свою очередь, Галер добавил, что кандидат Петр Порошенко проиграл из-за отсутствия прогресса в борьбе с коррупцией.

"Особенно это касается осуждения тех представителей предыдущего правительства, которые были ответственными за события на Майдане. Это касается и дельцов и олигархов, которые и дальше продолжали обогащаться. У людей не было ощущения, что против этих лиц что-то последовательно делается", - добавил он.

Но, евродепутат считает, что Зеленскому не удастся быстро реализовать свои обещания. Он посоветовал ввести пропорциональную систему выборов в Верховную Раду и, чтобы списки кандидатов были открытыми.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на посту президента Украины он будет продолжать нормандский формат и минское направление, а также пообещал перезагрузку минского процесса. В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что видит шанс на улучшение отношений между РФ и Украиной при ее новом руководстве.

Напомним, послы стран "Большой семерки" поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах. Ранее сообщалось, что в команде Зеленского видят приоритетом сотрудничество со странами "Большой семерки". В частности, команда будет фокусировать свою работу на гуманитарных аспектах и вопросах безопасности.