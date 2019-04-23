Зеленський кинув виклик Путіну, - євродепутат

Депутат Європарламенту від Німеччини з фракції Європейської народної партії Міхаел Галер прокоментував вибори президента України та заявив, що кандидат, який набрав найбільше голосів, Володимир Зеленський кинув виклик пострадянським структурам і особливо президенту РФ Володимиру Путіну. Про це Ґалер заявив у інтерв'ю DW.

Євродепутат зазначив, що абсолютно природньо, що Зеленський прагне продовжити діалог та переслідує ті самі цілі, а саме - завершення окупації як на Донбасі, так і в Криму.

"Але в Москві, звичайно, хочуть спочатку придивитись до нього, які саме інші акценти він розставить. Думаю, що при цьому його кінцева мета залишиться незмінною. Але разом із західними партнерами слід продовжити діалог з Москвою, оскільки проблеми й надалі залишаються спричиненими Москвою. І тому для того, аби Москва змінила свою політику, потрібно з нею говорити", - зазначив він.

У свою чергу, Галер додав, що кандидат Петро Порошенко програв через відсутність прогресу у боротьбі з корупцією.

"Особливо це стосується засудження тих представників попереднього уряду, які були відповідальними за події на Майдані. Це стосується й ділків та олігархів, які й надалі продовжували збагачуватися. У людей не було відчуття, що проти цих осіб щось послідовно робиться", - додав він.

Натомість, євродепутат вважає, що Зеленському не вдасться швидко реалізувати свої обіцянки. Він порадив запровадити пропорційну систему виборів до Верховної Ради і, щоб списки кандидатів були відкритими.

Нагадаємо, посли країн "Великої сімки" привітали Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Раніше повідомлялося, що в команді Зеленського бачать пріоритетом співпраця з країнами "Великої сімки". Зокрема, команда буде фокусувати свою роботу на гуманітарних аспектах і на питаннях безпеки.