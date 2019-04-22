Послы стран G7 поздравили Зеленского с победой на выборах

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Послы стран G7 высоко оценили работу ЦИК и правоохранительных органов

Послы стран "Большой семерки" поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщается в Twitter французского представительства G7 в Киеве.

Послы страны G7 надеются на сотрудничество с Зеленским.

"Послы стран G7 поздравляют избранного президента Владимира Зеленского. Мы желаем ему успеха и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией", - говорится в сообщении.

Послы добавили, что высоко оценили работу Центральной избирательной комиссии Украины и правоохранительных органов. По их словам, они создали правовые и безопасные условия голосования, что позволило украинцам реализовать демократические права.

Послы также признали прогресс в отношениях, который был достигнут во время президентства Петра Порошенко с 2014 года. Послы заявили, что привержены своим обязательствам "поддерживать избранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ".

Напомним, ранее сообщалось, что в команде Зеленского видят приоритетом сотрудничество со странами "Большой семерки". В частности, команда будет фокусировать свою работу на гуманитарных аспектах и на вопросах безопасности.

