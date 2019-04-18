У Зеленского назвали приоритетом сотрудничество со странами "Большой семерки"

Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Также Александр Данилюк заявил о сотрудничестве с другими странами

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского видят приоритетом сотрудничество со странами "Большой семерки". Об этом заявил эксперт в международных отношениях команды Александр Данилюк в эфире программы "Право на власть" на "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, команда будет фокусировать свою работу на гуманитарных аспектах и на вопросах безопасности.

"Мы хотим активизировать работу в нормандском формате. Наш первый фокус на гуманитарных аспектах и ​​на вопросах человеческой безопасности. Отношения с "Большой семеркой" являются приоритетными. Но, конечно, мы будем строить отношения и с другими странами, если это взаимовыгодно", - заявил Данилюк.

Кроме того, по словам Данилюка, Украина должна стать неотъемлемой частью европейского проекта. По его словам, Украина продолжит сотрудничество со Всемирным банком, МВФ и Европейским банком реконструкции и развития.

Напомним, сегодня Зеленский представил команду. Александр Данилюк отвечает за международные отношения.