Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується: Генштаб зробив важливу заяву
Сили оборони України стабілізують ситуацію на Добропільському напрямку. Захисники активно виявляють та знищують російські підрозділи.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.
"Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів", - повідомив Ковальов.
Він зазначив, що рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділено додаткові сили і засоби.
"Зокрема, у ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат", - сказав Ковальов.
За його словами, в результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідований 151 російський окупант. Поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників.
"Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності. Ситуація стабілізується", - додав Ковальов.
Ситуація біля Добропілля
Нагадаємо, раніше український проєкт DeepState повідомив про активне просування російських військ на північному відрізку між Добропіллям та Дружківкою.
Аналітики припустили, що у разі збереження динаміки боїв Добропілля може опинитися під загрозою захоплення раніше, ніж Покровськ.
Тим часом на офіційному рівні в Генштабі підтвердили складність ситуації, але наголосили: поодинокі проникнення малих ворожих груп за першу лінію оборони не означають фактичного контролю над територією.
Як з'ясувало РБК-Україна від проінформованих джерел у військових колах, піхота росіян просунулась від населеного пункту Новоторецького до Кучерового Яру, Веселого та Золотого Колодязю. Паралельно противник намагається пересікти трасу Добропілля-Краматорськ у районі Нововодяного та Петрівки.
Однак співрозмовники наголошують, що це, скоріше, не прорив, а просочування, яке відбувалось уже майже тиждень. Труднощів ситуації додає те, що там дещо проблемна місцевість, з огляду на мережу шахт.
Не виключено, що подальше завдання противника може полягати в тому, щоб закріпитись на місцях, а далі - підтягувати наступні хвилі військ і розширювати фланги цього вклинення.
Тим часом речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов вчора заявив, що російські піхотні групи, які мали просування біля Добропілля станом на зараз виявляються і знищуються Силами оборони України. Він пояснив, що виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які ворог контролює.
Як заявляв президент Володимир Зеленський, російська сторона намагається використати тактичне проникнення поблизу Добропілля, щоб вплинути на майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Але, як зазначили в Центрі протидії дезінформації, ставка Путіна провалюється і ЗСУ нівелюють прорив Росії під Добропіллям.
Більше деталей - в окремому матеріалі РБК-Україна "Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія".