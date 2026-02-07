Бурштинська ТЕС "на нулі" після російської атаки, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Бурштина Василя Андрієшина.

За словами мера, окупанти били по Бурштину з 3 ночі до 9 ранку. Атакували місто та Бурштинську ТЕС ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками. Станція досі не працює.

"Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі, ще ніхто не знає", - сказав він.

Андрієшин додав, що внаслідок теракту РФ у місті досі немає водопостачання та опалення. Воду почнуть давати "через кілька годин", а от відновлення постачання тепла у місті можливо тільки після повного з'ясування ситуації на ТЕС.

Водночас мер додав, що головні проблеми будуть із постачанням тепла та води у приватний житловий сектор міста. З багатоповерховою забудовою ситуація легше.