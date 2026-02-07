ua en ru
У Києві та більшості областей ввели екстрені відключення світла: РФ пошкодила енергетику

Україна, Субота 07 лютого 2026 07:50
У Києві та більшості областей ввели екстрені відключення світла: РФ пошкодила енергетику Фото: РФ масовано б'є по енергетиці (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росія здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. Внаслідок завданих ворогом пошкоджень у Києві та більшості регіонів ввели аварійні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго в Telegram.

"Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", - повідомили в Укренерго.

Компанія також закликала населення стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго по регіонам, щоб дізнаватись про поточну ситуацію з відключеннями світла.

Атака на енергосистему 7 лютого

Росія в ніч на 7 лютого здійснила масовану атаку на енергосистему України. Ворог застосував і дрони, і крилаті ракети. Під ударом опинились також західні регіони - повідомлялось про обстріли на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, у Рівному, тощо.

Згідно з повідомленнями Повітряних сил та місцевих влад, ракети на заході України фіксувалися щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Ціллю ворога стали ТЕС - наприклад повідомлялось, щоб під удар могла потрапити Бурштинська електростанція, однак поки деталі невідомі.

