Зеленський анонсував важливі переговори та нові рішення для України

Президент України Володимир Зеленський розповів про ключові пріоритети на найближчі тижні, серед яких ППО, обміни та підтримка енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

За словами Зеленського, під час спеціальної наради обговорили подальші кроки України на дипломатичному напрямку та взаємодію з міжнародними партнерами.

Президент зазначив, що українська сторона майже щодня підтримує зв'язок із представниками президента США та європейськими союзниками. Під час обговорень окрему увагу приділили постачанню систем протиповітряної оборони та виконанню вже досягнутих домовленостей.

Серед головних завдань на найближчі тижні Зеленський назвав посилення антибалістичного захисту, підготовку двосторонніх документів щодо виробництва та постачання безпілотників, а також реалізацію ініціативи Drone Deal з Європейським Союзом.

Крім того, Україна готується до низки важливих міжнародних зустрічей.

"Готуємось до важливих перемовин - наразі без публічних деталей", - додав він.

Окремим питанням наради стало продовження гуманітарного треку. Зеленський наголосив на необхідності продовжувати обміни, щодо яких уже були досягнуті домовленості, та доручив активізувати роботу з партнерами, які можуть сприяти цьому процесу.

Також президент анонсував нові рішення на підтримку України, зокрема в енергетичній сфері.

"Будуть нові рішення на підтримку України, зокрема нашої енергетики. Фіналізуємо деталі", - підсумував Зеленський.