Зеленский анонсировал важные переговоры и новые решения для Украины

16:05 30.05.2026 Сб
2 мин
Какие оборонные и энергетические шаги сейчас готовит команда президента?
aimg Мария Науменко
Зеленский анонсировал важные переговоры и новые решения для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ключевых приоритетах на ближайшие недели, среди которых ПВО, обмены и поддержка энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

По словам Зеленского, во время специального совещания обсудили дальнейшие шаги Украины на дипломатическом направлении и взаимодействие с международными партнерами.

Президент отметил, что украинская сторона почти ежедневно поддерживает связь с представителями президента США и европейскими союзниками. Во время обсуждений особое внимание уделили поставке систем противовоздушной обороны и выполнению уже достигнутых договоренностей.

Среди главных задач на ближайшие недели Зеленский назвал усиление антибаллистической защиты, подготовку двусторонних документов по производству и поставке беспилотников, а также реализацию инициативы Drone Deal с Европейским Союзом.

Кроме того, Украина готовится к ряду важных международных встреч.

"Готовимся к важным переговорам - пока без публичных деталей", - добавил он.

Отдельным вопросом совещания стало продолжение гуманитарного трека. Зеленский отметил необходимость продолжать обмены, по которым уже были достигнуты договоренности, и поручил активизировать работу с партнерами, которые могут способствовать этому процессу.

Также президент анонсировал новые решения в поддержку Украины, в частности в энергетической сфере.

"Будут новые решения в поддержку Украины, в частности нашей энергетики. Финализируем детали", - подытожил Зеленский.

Кроме того, накануне саммита НАТО в Анкаре между союзниками продолжаются дискуссии относительно будущего формата помощи Украине. Одним из самых обсуждаемых стало предложение генерального секретаря Альянса Марка Рютте о выделении странами-членами не менее 0,25% ВВП на поддержку Киева.

В то же время ряд государств выступили против жесткого закрепления таких обязательств. По данным The Telegraph, Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали эту инициативу, настаивая на более гибком подходе к финансированию помощи Украине.

Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончарова корреспондент РБК-Украина