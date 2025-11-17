У САП розкрили, хто такий "Професор" на "плівках Міндіча"

Як зазначають прокурори, 9 травня 2025 року дружина Чернишова вийшла на зв’язок із бізнесменом Олександром Цукерманом через WhatsApp, застосунком, що забезпечує захищене шифрування розмов. Слідство вважає це свідомими діями обох сторін, спрямованими на приховування фактів та змісту їхніх домовленостей.

Зокрема, під час розмови Чернишова та Цукермана було погоджено зустріч того ж дня в приміщенні приватного медичного центру, що належить Цукерману. О 14:06 дружина посадовця прибула в медцентр і повідомила про це співрозмовнику. Після узгодження деталей Цукерман у власному кабінеті передав їй 500 тисяч доларів США - кошти, призначені для Олексія Чернишова. За курсом НБУ ця сума становить понад 20 мільйонів гривень.

Фото: Світлана Чернишова (philology knu ua)

Слідство встановило, що загалом у період із 11 лютого по 9 травня 2025 року Чернишов отримав неправомірну вигоду на суму близько 35 мільйонів гривень - понад 6500 мінімальних доходів громадян.

Раніше РБК-Україна писало про те, хто потрапив під приціл НАБУ у гучній операції "Мідас". З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.