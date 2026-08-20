Зеленський анонсував "справедливу і далекобійну" відповідь України на нічний обстріл

Україна "справедливо і далекобійно" відповість на масований нічний удар російських окупантів по Києву і області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ми обов’язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інші російські удари, - відповімо цілком справедливо і далекобійно", - наголосив президент.

Глава держави також підкреслив, що українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу.

Нічний обстріл Києва

Нагадаємо, у ніч проти сьогоднішнього дня країна-агресорка завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин. Основний удар ворог спрямував по Київщині.

Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки пошкоджено 30 житлових будинків, а також школу, лікарню та дитячий садок. Наразі відомо про 15 загиблих у Києві.

Глава держави також наголосив, що російський удар став одним із "найбільш цинічних, прорахованих і масштабних".