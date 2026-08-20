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Зеленський анонсував "справедливу і далекобійну" відповідь України на нічний обстріл

20:31 20.08.2026 Чт
1 хв
Глава держави також обіцяє ще більше ресурсу українській далекобійності
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський анонсував "справедливу і далекобійну" відповідь України на нічний обстріл Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Україна "справедливо і далекобійно" відповість на масований нічний удар російських окупантів по Києву і області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ми обов’язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інші російські удари, - відповімо цілком справедливо і далекобійно", - наголосив президент.

Глава держави також підкреслив, що українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу.

Нічний обстріл Києва

Нагадаємо, у ніч проти сьогоднішнього дня країна-агресорка завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин. Основний удар ворог спрямував по Київщині.

Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки пошкоджено 30 житлових будинків, а також школу, лікарню та дитячий садок. Наразі відомо про 15 загиблих у Києві.

Глава держави також наголосив, що російський удар став одним із "найбільш цинічних, прорахованих і масштабних".

Зазначимо, під час нічної атаки окупанти завдали удару по Броварському району, де було пошкоджено нафтобазу мережі KLO.

Крім того, значних руйнувань зазнали логістичні центри відомих брендів. Росіяни атакували склади "Фори" та Yves Rocher.

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