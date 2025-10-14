Зеленський анонсував "серйозну новину" наступного тижня

Глава держави зазначив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга сьогодні доповідав про завдання на європейському напрямку, а дипломати Офісу президента - про стан оборонних переговорів.

"Дипломати Офісу також доповідали по наших оборонних домовленостях з однією з країн. Ми готуємо серйозну новину на наступний тиждень саме з одним з наших партнерів в Європі", - заявив Зеленський.

Президент також розповів про розмову з главою Фінляндії Александром Стуббом. За його словами, сторони обговорили спільні зусилля для посилення української протиповітряної оборони та координацію позицій щодо комунікації з США.

"Я дякую, що Фінляндія та сам пан президент особисто завжди підтримують нас дуже. Ми говорили про комунікацію з Америкою, скоординували наші позиції, і це завжди допомагає. Також ми обговорили спільні можливості тут, в Європі, швидко посилити нашу ППО", - підкреслив Зеленський.

Новий "Рашмтайн"

Нагадаємо, пресслужба НАТО анонсувала нову зустріч Контактної групи з оборони України ще 2 жовтня.Нове засідання "Рамштайну" скликали Німеччина та Велика Британія. Воно відбудеться завтра, 15 жовтня.

Раніше Зеленський розповів, що пріоритетною темою обговорення під час засідання у форматі "Рамштайн" стане посилення української ППО.