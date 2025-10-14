Зеленський анонсував "серйозну новину" наступного тижня
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової оборонної домовленості з однією з європейських країн. Відповідну новину планують оголосити вже наступного тижня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
Глава держави зазначив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга сьогодні доповідав про завдання на європейському напрямку, а дипломати Офісу президента - про стан оборонних переговорів.
"Дипломати Офісу також доповідали по наших оборонних домовленостях з однією з країн. Ми готуємо серйозну новину на наступний тиждень саме з одним з наших партнерів в Європі", - заявив Зеленський.
Президент також розповів про розмову з главою Фінляндії Александром Стуббом. За його словами, сторони обговорили спільні зусилля для посилення української протиповітряної оборони та координацію позицій щодо комунікації з США.
"Я дякую, що Фінляндія та сам пан президент особисто завжди підтримують нас дуже. Ми говорили про комунікацію з Америкою, скоординували наші позиції, і це завжди допомагає. Також ми обговорили спільні можливості тут, в Європі, швидко посилити нашу ППО", - підкреслив Зеленський.
Новий "Рашмтайн"
Нагадаємо, пресслужба НАТО анонсувала нову зустріч Контактної групи з оборони України ще 2 жовтня.Нове засідання "Рамштайну" скликали Німеччина та Велика Британія. Воно відбудеться завтра, 15 жовтня.
Раніше Зеленський розповів, що пріоритетною темою обговорення під час засідання у форматі "Рамштайн" стане посилення української ППО.
Водночас посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму НАТО PURL. Вона передбачає закупівлі озброєнь у США, про яку зброю йдеться - наразі не відомо.
Однак останнім часом Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорюють постачання Україні Tomahawk. Ба більше, цієї п'ятниці Зеленський має вирушити до Вашингтона та зустрітись там з Трампом, оскільки "певні деталі їх розмов не можливо обговорити телефоном.