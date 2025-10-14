Зеленский анонсировал "серьезную новость" на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой оборонной договоренности с одной из европейских стран. Соответствующую новость планируют объявить уже на следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил во время вечернего обращения.

Глава государства отметил, что министр иностранных дел Андрей Сибига сегодня докладывал о задачах на европейском направлении, а дипломаты Офиса президента - о состоянии оборонных переговоров.

"Дипломаты Офиса также докладывали по нашим оборонным договоренностям с одной из стран. Мы готовим серьезную новость на следующую неделю именно с одним из наших партнеров в Европе", - заявил Зеленский.

Президент также рассказал о разговоре с главой Финляндии Александром Стуббом. По его словам, стороны обсудили совместные усилия для усиления украинской противовоздушной обороны и координацию позиций по коммуникации с США.

"Я благодарю, что Финляндия и сам господин президент лично всегда поддерживают нас очень. Мы говорили о коммуникации с Америкой, скоординировали наши позиции, и это всегда помогает. Также мы обсудили совместные возможности здесь, в Европе, быстро усилить нашу ПВО", - подчеркнул Зеленский.

Новый "Рашмтайн"

Напомним, пресс-служба НАТО анонсировала новую встречу Контактной группы по обороне Украины еще 2 октября. Новое заседание "Рамштайна" созвали Германия и Великобритания. Оно состоится завтра, 15 октября.

Ранее Зеленский рассказал, что приоритетной темой обсуждения во время заседания в формате "Рамштайн" станет усиление украинской ПВО.