Зеленский анонсировал "серьезную новость" на следующей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой оборонной договоренности с одной из европейских стран. Соответствующую новость планируют объявить уже на следующей неделе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
Глава государства отметил, что министр иностранных дел Андрей Сибига сегодня докладывал о задачах на европейском направлении, а дипломаты Офиса президента - о состоянии оборонных переговоров.
"Дипломаты Офиса также докладывали по нашим оборонным договоренностям с одной из стран. Мы готовим серьезную новость на следующую неделю именно с одним из наших партнеров в Европе", - заявил Зеленский.
Президент также рассказал о разговоре с главой Финляндии Александром Стуббом. По его словам, стороны обсудили совместные усилия для усиления украинской противовоздушной обороны и координацию позиций по коммуникации с США.
"Я благодарю, что Финляндия и сам господин президент лично всегда поддерживают нас очень. Мы говорили о коммуникации с Америкой, скоординировали наши позиции, и это всегда помогает. Также мы обсудили совместные возможности здесь, в Европе, быстро усилить нашу ПВО", - подчеркнул Зеленский.
Новый "Рашмтайн"
Напомним, пресс-служба НАТО анонсировала новую встречу Контактной группы по обороне Украины еще 2 октября. Новое заседание "Рамштайна" созвали Германия и Великобритания. Оно состоится завтра, 15 октября.
Ранее Зеленский рассказал, что приоритетной темой обсуждения во время заседания в формате "Рамштайн" станет усиление украинской ПВО.
В то же время посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу НАТО PURL. Она предусматривает закупки вооружений в США, о каком оружии идет речь - пока не известно.
Однако в последнее время Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждают поставки Украине Tomahawk. Более того, в эту пятницу Зеленский должен отправиться в Вашингтон и встретиться там с Трампом, поскольку "определенные детали их разговоров невозможно обсудить по телефону.