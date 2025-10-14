ua en ru
Зеленский анонсировал "серьезную новость" на следующей неделе

Украина, Вторник 14 октября 2025 19:43
Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой оборонной договоренности с одной из европейских стран. Соответствующую новость планируют объявить уже на следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.

Глава государства отметил, что министр иностранных дел Андрей Сибига сегодня докладывал о задачах на европейском направлении, а дипломаты Офиса президента - о состоянии оборонных переговоров.

"Дипломаты Офиса также докладывали по нашим оборонным договоренностям с одной из стран. Мы готовим серьезную новость на следующую неделю именно с одним из наших партнеров в Европе", - заявил Зеленский.

Президент также рассказал о разговоре с главой Финляндии Александром Стуббом. По его словам, стороны обсудили совместные усилия для усиления украинской противовоздушной обороны и координацию позиций по коммуникации с США.

"Я благодарю, что Финляндия и сам господин президент лично всегда поддерживают нас очень. Мы говорили о коммуникации с Америкой, скоординировали наши позиции, и это всегда помогает. Также мы обсудили совместные возможности здесь, в Европе, быстро усилить нашу ПВО", - подчеркнул Зеленский.

Новый "Рашмтайн"

Напомним, пресс-служба НАТО анонсировала новую встречу Контактной группы по обороне Украины еще 2 октября. Новое заседание "Рамштайна" созвали Германия и Великобритания. Оно состоится завтра, 15 октября.

Ранее Зеленский рассказал, что приоритетной темой обсуждения во время заседания в формате "Рамштайн" станет усиление украинской ПВО.

В то же время посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу НАТО PURL. Она предусматривает закупки вооружений в США, о каком оружии идет речь - пока не известно.

Однако в последнее время Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждают поставки Украине Tomahawk. Более того, в эту пятницу Зеленский должен отправиться в Вашингтон и встретиться там с Трампом, поскольку "определенные детали их разговоров невозможно обсудить по телефону.

