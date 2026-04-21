Зеленський анонсував рішення для мотивації війська

20:51 21.04.2026 Вт
Про які саме кроки йдеться?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)

В Україні готуються рішення для більшої мотивації захисників - як по комплектуванню підрозділів, так і по їхньому фінансуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Вихід з Донбасу - це програш для України, - Зеленський

Глава держави розповів про результати обговорення мотивації військових з міністром оборони України Михайлом Федоровим та військовим командуванням.

"Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових - як по комплектуванню підрозділів, так і по додатковому фінансуванню армії. Рішення готуються", - наголосив президент.

Нагадаємо, в Україні впроваджують єдину наземну станцію для оптоволоконних дронів. Нова розробка замінить розрізнені системи керування та значно полегшить роботу операторів у бойових умовах.

Крім того, виробник крилатої ракети "Фламінго", українська компанія Fire Point, виходить на фінальний етап створення двох нових надзвукових балістичних ракет - FP-7 та FP-9.

Fire Point також веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи протиповітряної оборони, яка має стати дешевшою альтернативою Patriot.

Зазначимо, голова підкомітету з держбезпеки Федір Веніславський повідомив, що українські розвідники та науковці вже тестують власний "повітряний космодром" та виводять ракети на висоту понад 200 км.

РБК-Україна також писало, що Сили оборони наразі утримують перевагу в ударних дронах, а співвідношення на фронті оцінюється приблизно як 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію