Зеленський анонсував рішення для мотивації війська

В Україні готуються рішення для більшої мотивації захисників - як по комплектуванню підрозділів, так і по їхньому фінансуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати обговорення мотивації військових з міністром оборони України Михайлом Федоровим та військовим командуванням.

"Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових - як по комплектуванню підрозділів, так і по додатковому фінансуванню армії. Рішення готуються", - наголосив президент.

