Зеленский анонсировал решения для мотивации войска

В Украине готовятся решения для большей мотивации защитников - как по комплектованию подразделений, так и по их финансированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах обсуждения мотивации военных с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и военным командованием.

"Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных - как по комплектованию подразделений, так и по дополнительному финансированию армии. Решения готовятся", - подчеркнул президент.

