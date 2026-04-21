ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский анонсировал решения для мотивации войска

20:51 21.04.2026 Вт
О каких именно шагах идет речь?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

В Украине готовятся решения для большей мотивации защитников - как по комплектованию подразделений, так и по их финансированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Выход из Донбасса - это проигрыш для Украины, - Зеленский

Глава государства рассказал о результатах обсуждения мотивации военных с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и военным командованием.

"Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных - как по комплектованию подразделений, так и по дополнительному финансированию армии. Решения готовятся", - подчеркнул президент.

Напомним, в Украине внедряют единую наземную станцию для оптоволоконных дронов. Новая разработка заменит разрозненные системы управления и значительно облегчит работу операторов в боевых условиях.

Кроме того, производитель крылатой ракеты "Фламинго", украинская компания Fire Point, выходит на финальный этап создания двух новых сверхзвуковых баллистических ракет - FP-7 и FP-9.

Fire Point также ведет переговоры с европейскими компаниями по запуску новой системы противовоздушной обороны, которая должна стать более дешевой альтернативой Patriot.

Отметим, глава подкомитета по госбезопасности Федор Вениславский сообщил, что украинские разведчики и ученые уже тестируют собственный "воздушный космодром" и выводят ракеты на высоту более 200 км.

РБК-Украина также писало, что Силы обороны пока удерживают преимущество в ударных дронах, а соотношение на фронте оценивается примерно как 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины
Новости
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию