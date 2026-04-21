Зеленский анонсировал решения для мотивации войска
В Украине готовятся решения для большей мотивации защитников - как по комплектованию подразделений, так и по их финансированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал о результатах обсуждения мотивации военных с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и военным командованием.
"Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных - как по комплектованию подразделений, так и по дополнительному финансированию армии. Решения готовятся", - подчеркнул президент.
Напомним, в Украине внедряют единую наземную станцию для оптоволоконных дронов. Новая разработка заменит разрозненные системы управления и значительно облегчит работу операторов в боевых условиях.
Кроме того, производитель крылатой ракеты "Фламинго", украинская компания Fire Point, выходит на финальный этап создания двух новых сверхзвуковых баллистических ракет - FP-7 и FP-9.
Fire Point также ведет переговоры с европейскими компаниями по запуску новой системы противовоздушной обороны, которая должна стать более дешевой альтернативой Patriot.
Отметим, глава подкомитета по госбезопасности Федор Вениславский сообщил, что украинские разведчики и ученые уже тестируют собственный "воздушный космодром" и выводят ракеты на высоту более 200 км.
РБК-Украина также писало, что Силы обороны пока удерживают преимущество в ударных дронах, а соотношение на фронте оценивается примерно как 1,3 к 1 в пользу ВСУ.