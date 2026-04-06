Українська компанія близька до створення двох надзвукових балістичних ракет

16:38 06.04.2026 Пн
2 хв
Одна з нових ракет може включити Москву в радіус ураження
aimg Марія Науменко
Українська компанія близька до створення двох надзвукових балістичних ракет Ілюстративне фото балістичної ракети (Getty Images)

Українська компанія Fire Point, виробник крилатої ракети "Фламінго", перебуває на завершальній стадії розробки двох надзвукових балістичних ракет - FP-7 і FP-9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Альтернатива Patriot: виробник "Фламінго" анонсував розробку нової ППО

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штіліерман заявив, що менша ракета FP-7 матиме дальність близько 300 км і може бути вперше застосована у військових цілях "у найближчому майбутньому". Він описав її як аналог американської балістичної системи малої дальності ATACMS.

Водночас більша ракета FP-9, здатна нести 800-кілограмову бойову частину на відстань до 850 км, незабаром має перейти до стадії випробувань. Штілієрман додав, що поява такої ракети потенційно включить Москву в радіус ураження українського балістичного арсеналу.

За його словами, удари по Москві, яка прикрита однією з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі, можуть спричинити "масовий зсув у свідомості росіян та керівництва Росії".

Водночас старший науковий співробітник Норвезького університету оборони Фабіан Гофман зазначив, що, попри досвід Росії у перехопленні ракет ATACMS, ширше застосування балістичних ракет може перевантажити її систему ППО, яка вже зазнала втрат унаслідок українських ударів.

Нагадаємо, раніше Штіллерман заявляв, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 мають стати аналогом американських ATACMS, але коштуватимуть щонайменше вдвічі дешевше.

За його словами, FP-7 уже пройшла випробування, тоді як FP-9 з дальністю до 800 км готують до тестів.

