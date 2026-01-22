Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч України, США та РФ

Голова української держави нагадав, що сьогодні, 22 січня, американська делегація поїде до Москви. Чиновники США чекали зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, щоб вирушити на переговори з диктатором Володимиром Путіним.

"І зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою, і я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, і я думаю, що це буде завтра і післязавтра. Так, це буде зустріч, яка триватиме два дні в Еміратах", - сказав Зеленський.

За словами президента, він сподівається, що Емірати знають про такі плани, оскільки іноді американська сторона влаштовує "сюрпризи". У будь-якому разі переговорні команди туди вирушать.

"Я думаю, що це добре, якщо на технічному рівні почнеться ця тристороння зустріч... Росіяни повинні бути готові до компромісів, тому що ви знаєте, всі повинні бути готові, не тільки Україна, і це важливо для нас", - звернув увагу він.

Президент припустив, що американські чиновники можуть зустрітися у Москві з Путіним у ніч на 23 січня або вже завтра вдень.

"Можливо, їм (росіянам - ред.) доведеться трохи почекати, щоб зустріч відбулася. Я не знаю. Але завтра і післязавтра у нас буде тристороння зустріч, у наших хлопців буде тристороння зустріч", - зазначив Зеленський.

За його словами, зараз як Україна, так і Росія перебувають у складній ситуації. Зокрема, багато українців не мають світла внаслідок ударів РФ, але й росіяни отримують відповіді на свої атаки.

До речі, раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф вже анонсував зустріч в Абу-Дабі, яка має відбутися після візиту американської делегації до Москви.