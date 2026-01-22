Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу Украины, США и РФ

Глава украинского государства напомнил, что сегодня, 22 января, американская делегация поедет в Москву. Чиновники США ждали встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отправиться на переговоры с диктатором Владимиром Путиным.

"И сейчас они уедут, и моя команда встретится с американской командой, и я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах, и я думаю, что это будет завтра и послезавтра. Да, это будет встреча, которая продлится два дня в Эмиратах", - сказал Зеленский.

По словам президента, он надеется, что Эмираты знают о таких планах, поскольку иногда американская сторона устраивает "сюрпризы". В любом случае переговорные команды туда отправятся.

"Я думаю, что это хорошо, если на техническом уровне начнется эта трехсторонняя встреча... Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что вы знаете, все должны быть готовы, не только Украина, и это важно для нас", - обратил внимание он.

Президент предположил, что американские чиновники могут встретиться в Москве с Путиным в ночь на 23 января или уже завтра днем.

"Может, им (россиянам - ред.) придется немного подождать для того, чтобы состоялась встреча. Я не знаю. Но завтра и послезавтра у нас будет трехсторонняя встреча, у наших ребят будет трехсторонняя встреча. Это лучше, чем не иметь какого-либо диалога", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас как Украина, так и Россия находятся в сложной ситуации. В частности, у многих украинцев нет света в результате ударов РФ, но и россияне получают ответы на свои атаки.

К слову, ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже анонсировал встречу в Абу-Даби, которая должна состояться после визита американской делегации в Москву.