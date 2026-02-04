UA

Зеленський анонсував перший за 4 місяці обмін полоненими з Росією

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія найближчим часом мають провести новий обмін полоненими. Він відбудеться вперше після паузи, яка тривала чотири місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Обмін полоненими завис: Зеленський пояснив, чому РФ гальмує процес

Він розповів, що українська делегація, яка бере участь у переговорах зі США та Росією в Абу-Дабі, доповіла йому про сьогоднішню зустріч. Окремо чиновники України контактували з американською стороною.

"Ми обговорили проміжні підсумки переговорів цього дня. Продовжать завтра. Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому", - зазначив Зеленський.

За його словами, позиція України дуже чітка - війну треба завершувати реально і Росія має бути до цього готова.

"Партнери мають бути готові забезпечити це реально своїми реальними гарантіями - гарантіями безпеки, - своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалося - щоб люди в Україні це відчували - ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари", - сказав він.

Також Зеленський застеріг: жодних винагород агресору бути не повинно, інакше Росія з часом зірве будь-які домовленості.

Обміни полоненими були на паузі

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими Україна і Росія провели в жовтні 2025 року.

Тоді додому повернулися 185 захисників і 20 цивільних. Особливістю цього етапу стало те, що більшість звільнених - воїни ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ - перебували в російському полоні ще з 2022 року. Серед них були захисники Маріуполя, Азовсталі та Чорнобильської АЕС.

Як зазначали в Координаційному штабі щодо поводження з військовополоненими, частину людей вдалося повернути відповідно до "стамбульських домовленостей".

У січні цього року президент України Володимир Зеленський розповів, що нові обміни полоненими з Росією не відбуваються, оскільки цей процес гальмує Москва.

