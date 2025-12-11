ua en ru
Обмін полоненими завис: Зеленський пояснив, чому РФ гальмує процес

Україна, Четвер 11 грудня 2025 18:30
UA EN RU
Обмін полоненими завис: Зеленський пояснив, чому РФ гальмує процес Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Наразі процеси обміну полоненими між Україною та Росією фактично зупинилися через позицію російської сторони.

Про це заявив глава держави під час спілкування з журналістами 11 грудня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, РФ почала штучно гальмувати домовленості, вимагаючи ширших політичних угод.

Зокрема, під час недавньої зустрічі секретаря РНБО Рустема Умєрова з представниками РФ сторони погодили підготовку масштабного обміну до Нового року. Також попередньо домовилися про опрацювання та узгодження списків утримуваних.

"Сторони погодили, що буде такий достатньо великий обмін до Нового року і що треба проговорювати списки. Але зараз саме з "рускої" сторони є гальмування", - заявив Зеленський.

Обмін полоненими

Нагадаємо, у суботу, 15 листопада, Умєров повідомив, що Україна та Росія відновлять обмін полоненими. Наразі очікується, що Києву вдасться звільнити з російського полону 1200 українців.

За його словами, після проведення консультацій у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів, сторони погодилися активувати стамбульські домовленості.

Варто нагадати, що останній обмін полоненими відбувся на початку жовтня. Тоді додому повернулися 185 українських захисників. Додому, зокрема, повернулись нацгвардійці, які захищали Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення росіян.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому - 59 років.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів, що наразі працює за двома напрямками: обміни на основі стамбульських угод та так звані "номерні обміни".

