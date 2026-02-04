Зеленский анонсировал первый за 4 месяца обмен пленными с Россией

Он рассказал, что украинская делегация, которая участвует в переговорах с США и Россией в Абу-Даби, доложила ему о сегодняшней встрече. Отдельно чиновники Украины контактировали с американской стороной.

"Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продлят завтра. Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой", - отметил Зеленский.

По его словам, позиция Украины очень четкая - войну надо завершать реально и Россия должна быть к этому готова.

"Партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями - гарантиями безопасности, - своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось - чтобы люди в Украине это чувствовали - ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и продолжать удары", - сказал он.

Также Зеленский предостерег: никаких вознаграждений агрессору быть не должно, в ином случае Россия со временем сорвет любые договоренности.