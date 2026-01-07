ua en ru
Зеленський пояснив, чому з жовтня не відбулось жодного обміну полоненими

Середа 07 січня 2026 15:07
Зеленський пояснив, чому з жовтня не відбулось жодного обміну полоненими Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Обміни полоненими не відбувались з жовтня минулого року, оскільки Росія гальмує це питання, розуміючи, наскільки воно важливе для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

Він наголосив, що паузи в обмінах полоненими пов'язані з тим, що для країни-агресорки вони є тиском на Україну.

"Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росію, щоб вона закінчила війну. Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче і тому вона саме все це гальмує", - пояснив президент.

Зеленський додав, що Україна робитиме все, щоб розблоковувати обміни військовополонених.

"Питаннями щодо обмінів займався координаційний штаб і займався також і Кирило Буданов, і СБУ, і голова мого Офісу Андрій Єрмак. І завжди людина на цій посаді повинна займатися, тому що це дуже важливе питання", - зазначив він.

Лідер країни зауважив, що саме тому новий очільник Офісу буде займатися і обмінами також разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Він додав, що це є одним з питань української переговорної групи.

РФ гальмує обміни полоненими

Нагадаємо, у грудні Зеленський заявляв про те, що процес обміну полоненими з Росією фактично зупинився, оскільки його гальмує країна-агресорка.

Він повідомив, що Рустем Умєров домовився з російською стороною про досить великий обмін полоненими до Нового року, але з боку РФ було "гальмування". У підсумку обмін полоненими між Україною і Росією так і не відбувся.

Зазначимо, 31 грудня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про те, що за час повномасштабного вторгнення в Україну понад 10 тисяч російських солдатів потрапили в полон. У середньому щотижня в полон українським захисникам здаються від 60 до 90 окупантів.

