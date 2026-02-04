ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський анонсував перший за 4 місяці обмін полоненими з Росією

Київ, Середа 04 лютого 2026 20:58
UA EN RU
Зеленський анонсував перший за 4 місяці обмін полоненими з Росією Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія найближчим часом мають провести новий обмін полоненими. Він відбудеться вперше після паузи, яка тривала чотири місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Обмін полоненими завис: Зеленський пояснив, чому РФ гальмує процес

Він розповів, що українська делегація, яка бере участь у переговорах зі США та Росією в Абу-Дабі, доповіла йому про сьогоднішню зустріч. Окремо чиновники України контактували з американською стороною.

"Ми обговорили проміжні підсумки переговорів цього дня. Продовжать завтра. Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому", - зазначив Зеленський.

За його словами, позиція України дуже чітка - війну треба завершувати реально і Росія має бути до цього готова.

"Партнери мають бути готові забезпечити це реально своїми реальними гарантіями - гарантіями безпеки, - своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалося - щоб люди в Україні це відчували - ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари", - сказав він.

Також Зеленський застеріг: жодних винагород агресору бути не повинно, інакше Росія з часом зірве будь-які домовленості.

Обміни полоненими були на паузі

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими Україна і Росія провели в жовтні 2025 року.

Тоді додому повернулися 185 захисників і 20 цивільних. Особливістю цього етапу стало те, що більшість звільнених - воїни ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ - перебували в російському полоні ще з 2022 року. Серед них були захисники Маріуполя, Азовсталі та Чорнобильської АЕС.

Як зазначали в Координаційному штабі щодо поводження з військовополоненими, частину людей вдалося повернути відповідно до "стамбульських домовленостей".

У січні цього року президент України Володимир Зеленський розповів, що нові обміни полоненими з Росією не відбуваються, оскільки цей процес гальмує Москва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Об'єднані Арабські Емірати Мирні переговори Обмін полоненими Війна в Україні
Новини
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Аналітика
Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці