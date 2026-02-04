Зеленський анонсував перший за 4 місяці обмін полоненими з Росією

Україна і Росія найближчим часом мають провести новий обмін полоненими. Він відбудеться вперше після паузи, яка тривала чотири місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що українська делегація, яка бере участь у переговорах зі США та Росією в Абу-Дабі, доповіла йому про сьогоднішню зустріч. Окремо чиновники України контактували з американською стороною.

"Ми обговорили проміжні підсумки переговорів цього дня. Продовжать завтра. Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому", - зазначив Зеленський.

За його словами, позиція України дуже чітка - війну треба завершувати реально і Росія має бути до цього готова.

"Партнери мають бути готові забезпечити це реально своїми реальними гарантіями - гарантіями безпеки, - своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалося - щоб люди в Україні це відчували - ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари", - сказав він.

Також Зеленський застеріг: жодних винагород агресору бути не повинно, інакше Росія з часом зірве будь-які домовленості.