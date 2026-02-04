Зеленський анонсував перший за 4 місяці обмін полоненими з Росією
Україна і Росія найближчим часом мають провести новий обмін полоненими. Він відбудеться вперше після паузи, яка тривала чотири місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він розповів, що українська делегація, яка бере участь у переговорах зі США та Росією в Абу-Дабі, доповіла йому про сьогоднішню зустріч. Окремо чиновники України контактували з американською стороною.
"Ми обговорили проміжні підсумки переговорів цього дня. Продовжать завтра. Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому", - зазначив Зеленський.
За його словами, позиція України дуже чітка - війну треба завершувати реально і Росія має бути до цього готова.
"Партнери мають бути готові забезпечити це реально своїми реальними гарантіями - гарантіями безпеки, - своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалося - щоб люди в Україні це відчували - ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари", - сказав він.
Також Зеленський застеріг: жодних винагород агресору бути не повинно, інакше Росія з часом зірве будь-які домовленості.
Обміни полоненими були на паузі
Нагадаємо, останній обмін військовополоненими Україна і Росія провели в жовтні 2025 року.
Тоді додому повернулися 185 захисників і 20 цивільних. Особливістю цього етапу стало те, що більшість звільнених - воїни ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ - перебували в російському полоні ще з 2022 року. Серед них були захисники Маріуполя, Азовсталі та Чорнобильської АЕС.
Як зазначали в Координаційному штабі щодо поводження з військовополоненими, частину людей вдалося повернути відповідно до "стамбульських домовленостей".
У січні цього року президент України Володимир Зеленський розповів, що нові обміни полоненими з Росією не відбуваються, оскільки цей процес гальмує Москва.