ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский анонсировал первый за 4 месяца обмен пленными с Россией

Киев, Среда 04 февраля 2026 20:58
UA EN RU
Зеленский анонсировал первый за 4 месяца обмен пленными с Россией Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия в ближайшее время должны провести новый обмен пленными. Он пройдет впервые после паузы, которая длилась четыре месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Обмен пленными завис: Зеленский объяснил, почему РФ тормозит процесс

Он рассказал, что украинская делегация, которая участвует в переговорах с США и Россией в Абу-Даби, доложила ему о сегодняшней встрече. Отдельно чиновники Украины контактировали с американской стороной.

"Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продлят завтра. Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой", - отметил Зеленский.

По его словам, позиция Украины очень четкая - войну надо завершать реально и Россия должна быть к этому готова.

"Партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями - гарантиями безопасности, - своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось - чтобы люди в Украине это чувствовали - ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и продолжать удары", - сказал он.

Также Зеленский предостерег: никаких вознаграждений агрессору быть не должно, в ином случае Россия со временем сорвет любые договоренности.

Обмены пленными были на паузе

Напомним, последний обмен военнопленными Украина и Россия провели в октябре 2025 года.

Тогда домой вернулись 185 защитников и 20 гражданских. Особенностью этого этапа стало то, что большинство освобожденных - воины ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ - находились в российском плену еще с 2022 года. Среди них были защитники Мариуполя, Азовстали и Чернобыльской АЭС.

Как отмечали в Координационном штабе по обращению с военнопленными, часть людей удалось вернуть в соответствии со "стамбульскими договоренностями".

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новые обмены пленными с Россией не проходят, поскольку этот процесс тормозит Москва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Объединенные Арабские Эмираты Мирные переговоры Обмен пленными Война в Украине
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке