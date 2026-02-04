Зеленский анонсировал первый за 4 месяца обмен пленными с Россией
Украина и Россия в ближайшее время должны провести новый обмен пленными. Он пройдет впервые после паузы, которая длилась четыре месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он рассказал, что украинская делегация, которая участвует в переговорах с США и Россией в Абу-Даби, доложила ему о сегодняшней встрече. Отдельно чиновники Украины контактировали с американской стороной.
"Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продлят завтра. Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой", - отметил Зеленский.
По его словам, позиция Украины очень четкая - войну надо завершать реально и Россия должна быть к этому готова.
"Партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями - гарантиями безопасности, - своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось - чтобы люди в Украине это чувствовали - ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и продолжать удары", - сказал он.
Также Зеленский предостерег: никаких вознаграждений агрессору быть не должно, в ином случае Россия со временем сорвет любые договоренности.
Обмены пленными были на паузе
Напомним, последний обмен военнопленными Украина и Россия провели в октябре 2025 года.
Тогда домой вернулись 185 защитников и 20 гражданских. Особенностью этого этапа стало то, что большинство освобожденных - воины ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ - находились в российском плену еще с 2022 года. Среди них были защитники Мариуполя, Азовстали и Чернобыльской АЭС.
Как отмечали в Координационном штабе по обращению с военнопленными, часть людей удалось вернуть в соответствии со "стамбульскими договоренностями".
В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новые обмены пленными с Россией не проходят, поскольку этот процесс тормозит Москва.