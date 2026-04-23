Зеленський анонсував новий обмін полоненими
Україна чекає ще одного обміну полоненими з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам.
Переговори - лише по телефону
За словами Зеленського, контакт із американською командою не переривається, але поки - лише дистанційно.
"Наша розмова з американською групою продовжується. Поки що тільки телефоном або онлайн у нас є перемовини. Є обміни. І цей трек продовжується", - сказав він.
Попри відсутність тристоронньої зустрічі в особистому форматі, Україні вже вдалося повернути своїх людей із полону.
Новий обмін - на черзі
Зеленський підтвердив: зараз Україна очікує на ще один обмін.
"Зараз ми очікуємо ще на один обмін. Дай Бог, щоб все вийшло", - додав він.
Президент висловився й щодо можливого візиту американських переговорників Джареда Кушнера і Стіва Вітковa до Києва.
"Говорити більше про закінчення війни не по телефону, а реально говорити в деталях - ми їх очікуємо, я думаю, що вони приїдуть", - зазначив він.
Разом з тим Зеленський визнав: зараз у пріоритеті для Вашингтона - ситуація на Близькому Сході.
"На сьогодні питання для нас - війна в Україні номер один. Питання для американців - війна в Ірані номер один. Але Україна також є серед пріоритетних тем", - сказав він.
Як повідомляло РБК-Україна, під час обміну 11 квітня Україна планувала повернути більше людей із полону, однак Росія відмовилася.
Представник ГУР МО Андрій Юсов тоді заявив, що ворог відкинув гуманітарні ініціативи Києва. Втім, робота над поверненням полонених не зупиняється.
