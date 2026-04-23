Зеленский анонсировал новый обмен пленными
Украина ждет еще одного обмена пленными с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.
Переговоры - только по телефону
По словам Зеленского, контакт с американской командой не прерывается, но пока - только дистанционно.
"Наш разговор с американской группой продолжается. Пока что только по телефону или онлайн у нас есть переговоры. Есть обмены. И этот трек продолжается", - сказал он.
Несмотря на отсутствие трехсторонней встречи в личном формате, Украине уже удалось вернуть своих людей из плена.
Новый обмен - на очереди
Зеленский подтвердил: сейчас Украина ожидает еще один обмен.
"Сейчас мы ожидаем еще одного обмена. Дай Бог, чтобы все получилось", - добавил он.
Президент высказался и относительно возможного визита американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Виткова в Киев.
"Говорить больше об окончании войны не по телефону, а реально говорить в деталях - мы их ожидаем, я думаю, что они приедут", - отметил он.
Вместе с тем Зеленский признал: сейчас в приоритете для Вашингтона - ситуация на Ближнем Востоке.
"На сегодня вопрос для нас - война в Украине номер один. Вопрос для американцев - война в Иране номер один. Но Украина также среди приоритетных тем", - сказал он.
Как сообщало РБК-Украина, во время обмена 11 апреля Украина планировала вернуть больше людей из плена, однако Россия отказалась.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов тогда заявил, что враг отверг гуманитарные инициативы Киева. Впрочем, работа над возвращением пленных не останавливается.
Недавно также президент назвал количество освобожденных из плена украинцев. Некоторые из них находились в руках врага 10 лет.