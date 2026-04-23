Зеленский анонсировал новый обмен пленными

Украина ждет еще одного обмена пленными с Россией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

Переговоры - только по телефону

По словам Зеленского, контакт с американской командой не прерывается, но пока - только дистанционно.

"Наш разговор с американской группой продолжается. Пока что только по телефону или онлайн у нас есть переговоры. Есть обмены. И этот трек продолжается", - сказал он.

Несмотря на отсутствие трехсторонней встречи в личном формате, Украине уже удалось вернуть своих людей из плена.

Новый обмен - на очереди

Зеленский подтвердил: сейчас Украина ожидает еще один обмен.

"Сейчас мы ожидаем еще одного обмена. Дай Бог, чтобы все получилось", - добавил он.

Президент высказался и относительно возможного визита американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Виткова в Киев.

"Говорить больше об окончании войны не по телефону, а реально говорить в деталях - мы их ожидаем, я думаю, что они приедут", - отметил он.

Вместе с тем Зеленский признал: сейчас в приоритете для Вашингтона - ситуация на Ближнем Востоке.

"На сегодня вопрос для нас - война в Украине номер один. Вопрос для американцев - война в Иране номер один. Но Украина также среди приоритетных тем", - сказал он.