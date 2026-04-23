Зеленський звільнив керівників СБУ у Києві та трьох областях

Президент України Володимир Зеленський підписав шість указів про зміну керівництва СБУ - у столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях.

Як повідомляє РБК-Україна , про це свідчать укази, опубліковані на сайті глави держави.

Нові призначення набрали чинності 22 квітня 2026 року.

Кадрові зміни в СБУ: подробиці

У Києві та Київській області посаду начальника Головного управління СБУ залишив Артем Бондаренко. На його місце призначили Артема Борисевича - той до цього очолював управління СБУ в Херсонській області.

Отже, Борисевич одночасно отримав нову посаду і залишив попередню - у Херсоні.

Зміни торкнулися й Харківщини: з посади начальника управління звільнили Олександра Куця, натомість призначили Дениса Лутія.

На Херсонщині після переходу Борисевича до Києва новим керівником обласного управління СБУ став Володимир Ваврух.