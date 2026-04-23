ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський звільнив керівників СБУ у Києві та трьох областях

11:31 23.04.2026 Чт
2 хв
Кого президент призначив керувати обласними управліннями СБУ натомість?
aimg Олена Чупровська
Зеленський звільнив керівників СБУ у Києві та трьох областях Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський підписав шість указів про зміну керівництва СБУ - у столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать укази, опубліковані на сайті глави держави.

Нові призначення набрали чинності 22 квітня 2026 року.

Кадрові зміни в СБУ: подробиці

У Києві та Київській області посаду начальника Головного управління СБУ залишив Артем Бондаренко. На його місце призначили Артема Борисевича - той до цього очолював управління СБУ в Херсонській області.

Отже, Борисевич одночасно отримав нову посаду і залишив попередню - у Херсоні.

Зміни торкнулися й Харківщини: з посади начальника управління звільнили Олександра Куця, натомість призначили Дениса Лутія.

На Херсонщині після переходу Борисевича до Києва новим керівником обласного управління СБУ став Володимир Ваврух.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. Той потрапив під підозру у справі про корупцію на будівництві авіаційних укриттів.

Тим часом кадрові перестановки в країні тривають. Як повідомляло РБК-Україна, у січні 2026 року президент звільнив заступника керівника Державного управління справами Сергія Прилипка - той пішов за власним бажанням.

ДУС забезпечує роботу Офісу президента, Верховної Ради та Кабміну.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
